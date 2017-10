Parkeerplaats of parkeerverbod? Verkeersborden in Oss zorgen voor verwarring

OSS - Een opmerkelijke combinatie van verkeersborden zorgt voor verwarring in Oss. Op de hoek van de Kromstraat en Hertogin Johannasingel is sinds kort een vierkant blauw bord met een witte P te zien, met pal daaronder een inrijverbod voor vrachtwagens.

Waarschijnlijk heeft de gemeente geprobeerd er een parkeerverbod voor vrachtwagens mee aan te geven, maar je kunt het natuurlijk ook heel anders opvatten.



Openbare parkeerplaats

Het lijkt er namelijk op alsof de hele Kromstraat opeens tot openbare parkeerplaats is verklaard en dat je je auto dus overal kunt neerzetten. Tegelijkertijd mogen vrachtwagens de straat niet meer in en is het laden en lossen van goederen niet meer mogelijk. Daarmee is het bevoorraden van winkels in de Kromstraat ook een probleem.



De gemeente Oss was dinsdagmiddag niet in staat om te reageren op de reden van de geplaatste verkeersborden.