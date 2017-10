Afsluiting Vestdijk Eindhoven werkt, luchtkwaliteit is verbeterd

EINDHOVEN - De proef met de afsluiting van de Vestdijk in Eindhoven voor doorgaand verkeer werkt. Na een half jaar testen blijkt dat er minder auto's door de straat rijden en dat daardoor de luchtkwaliteit sterk verbeterd is.

De slechte luchtkwaliteit in het centrum van de stad was de aanleiding voor de verkeersmaatregel. In de straten waar nu meer verkeer rijdt is de luchtkwaliteit toegenomen binnen de wettelijke norm. Dat blijkt uit de eerste meetresultaten van de gemeente.



Automobilisten negeren massaal wegafzetting Vestdijk

Er zijn in het centrum wel een aantal gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Op de Vestdijk negeren automobilisten massaal het verbod om rechtdoor te gaan. Per uur omzeilen veertig automobilisten de wegafzetting daar.



Daarbovenop maken er per uur ook nog eens dertig bestuurders een u-bocht op de Kanaalstraat en Ten Hagestraat . De gemeente blijft de situatie monitoren en gaat in gesprek met betrokkenen om te kijken wat er verbeterd kan worden op die plek.



De Vestdijk is sinds mei dit jaar afgesloten voor doorgaand verkeer.