Erwin van de Looi heeft weer wat te kiezen bij Willem II

TILBURG - Willem II speelt woensdagavond in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen. Een maand geleden verloor de ploeg van trainer Erwin van de Looi in de competitie met 1-2, maar toen ging het veel minder met de Tricolores dan nu het geval is. Als trainer heeft hij eindelijk weer iets te kiezen.

"Sindsdien zijn we gegroeid en dat willen we tegen Heerenveen met een goed resultaat onderstrepen", zegt Van de Looi op de website van Willem II. "De twee overwinningen tegen FC Twente en FC Groningen hebben ons vertrouwen uiteraard goed gedaan. Daarnaast beschikken we, op Asumah Abubakar na, over een fitte selectie."



Concurrentie

Bij Willem II heeft Van de Looi eindelijk weer wat te kiezen. Zo gaat het op de rechtsbackpositie tussen Freek Heerkens en Fernando Lewis. "Het is mooi dat we voor die positie twee verschillende types hebben. Er kan gewoon gewisseld worden, dus als je wil weten wie speelt, zul je tot woensdagavond moeten wachten."



Ook voor de positie naast spits Fran Sol heeft de oefenmeester een aantal opties. "De keuze voor die speler kan afhankelijk zijn van de speelstijl van de tegenstander, maar ook de vorm en fitheid."



Steun van publiek

Van de Looi hoopt op een vol stadion en steun van het publiek. "We hopen dat het stadion goed gevuld is. Het zou zonde zijn als dat niet zo is, want bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen FC Twente heeft het publiek laten zien een belangrijke rol gespeeld te hebben in de overwinning."