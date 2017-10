Islamitische jongerenorganisatie in Breda heeft contact met omstreden moskee

BREDA - Een islamitische jongerenorganisatie in Breda heeft contacten met een salafistische moskee in Den Haag. Dat heeft de geheime dienst AIVD laten weten aan de gemeente Breda. Burgemeester Paul Depla zegt dat er geen ruimte is voor radicalisering in zijn stad en is daarom in gesprek met de organisatie.

Volgens Depla is er ondanks het contact nog geen reden tot grote zorgen. “Ik wil vooral weten wat er speelt en niet te snel oordelen. Ik weet wel dat de moskee niet voor niks onder een vergrootglas ligt. Daar moet je zeer voorzichtig mee omgaan”, vertelt hij.



Alert zijn

“Niet elk contact is meteen een groot gevaar, maar we moeten wel alert zijn. We zitten dicht op radicalisering, we moeten er vroeg bij zijn.”



Het is niet duidelijk om welke organisatie en om welke moskee het gaat.