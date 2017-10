Wie zag mevrouw Van de Wouw (83) in de week voor haar dood?

TILBURG - De politie zoekt mensen die vorige week verdachte voertuigen of mensen hebben gezien in de buurt van de Jachtslotstraat in Tilburg. Daar werd afgelopen zondag het lichaam van de overleden 83-jarige mevrouw Van de Wouw gevonden. Ze kwam om het leven door een misdrijf. In Opsporing Verzocht deed de politie dinsdagavond een oproep aan getuigen.

De vrouw liep vaak met haar rollator door de buurt. De politie wil graag iedereen spreken die haar in de dagen voor haar dood nog sprak of zag.



Dochter vond lichaam

Mevrouw Van de Wouw was weduwe en had vier kinderen, maar ze woonde zelfstandig. Zondag kwam haar dochter op bezoek. Zij vond het lichaam van haar overleden moeder.



Het kan volgens de politie niet anders dat de dader of daders via de centrale deur van de flat zijn binnengekomen. Die deur gaat alleen open als iemand de deur van binnenuit openmaakt. Het kan ook zijn dat de dader(s) zijn binnengeglipt. Het is dus belangrijk voor de politie om te weten wie er allemaal door de deur naar binnen zijn gegaan.



Mevrouw Van de Wouw werd afgelopen zondag rond vijf uur in haar portiekflat aan de Jachtslotstraat 72 gevonden. Een arts kon geen duidelijke doodsoorzaak vinden. Uit sporenonderzoek van de politie bleek dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.



Specialisten

Er werken zeker vijftien specialisten aan de zaak. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gebracht.