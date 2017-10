Burgemeester sluit Stadspaviljoen Eindhoven na schietpartij met zwaar kaliber automatisch vuurwapen

EINDHOVEN - Het Stadspaviljoen aan de Alberdingk Thijmlaan in Eindhoven is dinsdagavond op last van burgemeester John Jorritsma gesloten. Aanleiding is de schietpartij, afgelopen zondag vroeg. Bij de zaak werden later die dag 31 kogelgaten in de gevel ontdekt. Uit het politieonderzoek is dinsdag vast komen te staan dat er doelgericht, vele malen op het Stadspaviljoen is geschoten met een zeer zwaar kaliber automatisch vuurwapen.

Het politie-onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang. Tijdens het onderzoek vindt de burgemeester acute sluiting noodzakelijk, omdat de openbare orde en de veiligheid en gezondheid van buurtbewoners en passanten in het geding is: het Stadspaviljoen is publiek toegankelijk, ligt bij een openbare parkeerplaats, in een park en nabij het Parktheater.

Wat er in de nacht van zaterdag op zondag precies is gebeurd bij de eet- en drinkgelegenheid is nog niet duidelijk. Voor eigenaar Paul van Beek was het geen reden zijn zaak te sluiten. "Ook zondag was de zaak open en gelukkig heb ik een goede dag gedraaid. Ik ben hier nu drie jaar bezig en ik wil hier iets moois van maken."Dinsdag aan het eind van de middag kreeg Van Beek op het politiebureau te horen dat zijn zaak dicht moest. Hij is woedend om het onrecht dat hem en zijn personeel wordt aangedaan. "Twee dagen geleden is er op mijn zaak geschoten, iets waar ik helemaal niets aan kan doen. Nu krijg ik te horen dat wij onze zaak moeten sluiten vanwege de openbare veiligheid. Hoe lang het gaat duren, weten we niet, dat wordt per dag bekeken. Het is een nachtmerrrie."Van Beek liet eerder weten dat hij niet het idee heeft dat het schieten tegen zijn zaak gericht is. "Voor zover ik weet, heb ik geen vijanden."