Eigenaar van Stadspaviljoen boos over sluiting na schietpartij: 'Ik ben in een boze droom beland'

EINDHOVEN - Paul van Beek, eigenaar van het Stadspaviljoen in Eindhoven, is woedend. Afgelopen zondag werd zijn zaak vlakbij het Stadswandelpark onder vuur genomen. 31 kogelgaten waren het trieste gevolg. Dinsdag besloot de burgemeester van Eindhoven de zaak te sluiten, nu uit politieonderzoek is gebleken dat er een zeer zwaar kaliber automatisch vuurwapen is gebruikt bij de schietpartij.

Van Beek kan het amper geloven dat zijn zaak nu voor onbepaalde tijd op slot gaat. "Ik kan hier helemaal niks aan doen. Het is een nachtmerrie."



Burgemeester John Jorritsma heeft het Stadspaviljoen laten sluiten, omdat de openbare orde en de veiligheid en gezondheid van buurtbewoners en passanten in het geding is. Van Beek kreeg het nieuws dinsdag aan het eind van de middag te horen op het politiebureau.



'Ik wil hier iets moois van maken'

"Ik kreeg drie uur de tijd om de gasten weg te sturen en mijn spullen te pakken. Om negen uur ging de boel op slot." En sluiting, dat was het laatste wat de eigenaar wilde. "Ik ben zondag ook gewoon opengegaan en heb toen nog een goede dag gedraaid ook. Ik ben hier nu drie jaar bezig en ik wil hier iets moois van maken."



'Wij zijn de dupe'

Van Beek is niet alleen ontzettend geschrokken, maar vooral ook boos. "Twee dagen geleden is er iets gebeurd waar ik helemaal niks aan kan doen. En nu ben ik samen met mijn veertig medewerkers de dupe. Zij komen thuis te zitten, terwijl we keihard werken om het hier succesvol te maken. Dat lijkt in één klap teniet gedaan." Hij vervolgt: "We moeten alle feesten en partijen die op het programma stonden, annuleren. Voor zondag had ik een mooi leven, nu is het alsof ik in een boze droom ben beland."



'Ik laat het hier niet bij zitten'

Hoe lang de sluiting gaat duren, is onduidelijk. Dat wordt per dag bekeken, aldus de aangeslagen eigenaar. "Ik ga er alles aan doen om weer zo snel mogelijk open te gaan. Hoe, dat weet ik nog niet precies. Maar ik laat het hier niet bij zitten."