Net geen stunt voor Kozakken Boys, PEC Zwolle pas na verlenging te sterk

ZWOLLE - In de eerste ronde van de KNVB-beker won Kozakken Boys via strafschoppen van De Graafschap, dinsdag was het in de tweede ronde dicht bij een nieuwe stunt. Tegen PEC Zwolle, de nummer drie van de eredivisie, verloor het na verlenging: 3-2.

In de beginfase leek PEC Zwolle hard op weg naar een makkelijke overwinning. Younes Namli schoot de bal na acht minuten al hard voorbij Kozakken Boys-goalie Nils den Hartog. Niet veel later raakte hij met een schot de lat. Net na rust leek Piotr Parzyszek de 2-0 te maken, zijn kopbal werd echter van de lijn gehaald.



Een minuut later werd er wel gescoord. Kozakken Boys maakte de gelijkmaker, Ahmed El Azzouti maakte de 1-1. De hoop op een stunt werd al snel weer minder op het moment dat Philippe Sandler vanuit een vrije trap de 2-1 maakte, een kwartier voor tijd. Het was voor PEC Zwolle niet genoeg voor de winst, twee minuten voor tijd maakte Swaeron Stout op fraaie wijze de 2-2.



Net als tegen De Graafschap dwong Kozakken Boys een verlenging af. In die verlenging waren er veel kansen, voor beide ploegen. Terell Ondaan raakte de lat, terwijl Kozakken Boys een inzet van Stout van de lijn gehaald zag worden. Net voor de rust van de verlenging kreeg PEC een penalty, nadat Ryan Thomas naar de grond ging. Erik Bakker benutte het buitenkansje en bracht de eredivisionist op 3-2.