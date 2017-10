Winkeliers Breda: 'Wij overleven uitbreiding Stada Stores niet'

BREDA - Bewoners en winkeliers in Breda maken zich zorgen over de mogelijke uitbreiding van de Stada Stores, het winkelcentrum naast het NAC Stadion. Dat blijkt uit een enquête die de SP Breda heeft gehouden onder vijfhonderd mensen. Veertig procent van de ondervraagde winkeliers denkt zelfs dat hun voortbestaan wordt bedreigd als er er meer winkels bij komen.

Het is een vol zaaltje. Vooral mensen uit de wijk Haagse Beemden zijn naar de actieavond van de SP gekomen. En dat is niet voor niks, want het probleem van leegstaande winkels is daar het meest nijpend. Maar ook in andere winkelcentra in Breda leeft het onderwerp.



Minder winkels

Eénderde van mensen denkt dat het aantal winkels in hun winkelcentrum in de wijk is afgenomen sinds de komst van de Stada Stores in 2013. Of dat echt het geval is, weet Bas Maes van de SP ook niet. “Er zijn natuurlijk ook andere factoren die een rol spelen. We hebben een economische crisis gehad en mensen gaan ook steeds meer online shoppen. Maar de komst van de winkels heeft er zeker geen goed aan gedaan.”



In 2003 kocht de gemeente het stadion van NAC voor 15,7 miljoen euro. Ze willen het weer verkopen, alleen is het geen 15 miljoen waard. Om toch nog iets van het geld terug te krijgen, wil de gemeente de toekomstige koper de mogelijkheid geven winkels te bouwen. “Mogelijk wel 10.000 vierkante meter,“ weet Maes. “Als het aan ons ligt, komt het er niet, maar zo wel, dan gaat dat heel veel betekenen voor de winkelcentra in Breda.”



Leefbaarheid

En dat denken de bewoners en de winkeliers ook. Tweederde van de winkeliers zeggen dat de uitbreiding van de Stada Stores hen geld gaat kosten. Zo’n veertig procent is zelfs bang dat ze dan failliet gaan. De bewoners die naar de actieavond zijn gekomen, maken zich vooral ook druk over de leefbaarheid van de wijk. Want blijft daarvan over als alle winkels failliet gaan of vertrekken?

Eind van het jaar wordt er in de gemeenteraad gesproken over de verkoop van het NAC Stadion en de mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum.