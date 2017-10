Na zege in WK-kwalificatie op bezoek bij koning Willem-Alexander: 'Heel bijzonder'

GRONINGEN - De Nederlandse voetbalsters zijn de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 goed gestart. Met een treffer diep in blessuretijd won Oranje met 1-0 van Noorwegen, het zorgde voor grote blijdschap bij Jackie Groenen.

Groenen was dicht bij de winnende treffer. "Ik liep in de diepte, weet niet of ik hem aan kon raken en werd goed onderuit gebeukt. Ik dacht dat we een penalty kregen, maar toen zat de bal er in. Ik dacht, doe dat maar.""Het was niet de mooiste wedstrijd ooit, maar het zijn drie hele belangrijke punten", kijkt Groenen terug op het duel. "Het was een moeizame wedstrijd, de ruimtes waren klein. Maar het is fijn om met 1-0 te winnen van Noorwegen, dat een goede tegenstander is. Het is de moeilijkste tegenstander in de groep, dus het is een goed begin."Woensdagmiddag gaat EK-winnaar Oranje op bezoek bij de koning Willem-Alexander. “Dat is natuurlijk bijzonder. Als we verloren hadden, had ik er nog steeds naar uitgekeken maar was het minder geweest. Nu ga je er met drie punten op zak naar toe.”Het is weer een moment dat Groenen terug laat denken aan de EK-winst, iets waar ze iedere dag wel aan denkt. “Is dat raar? Ik denk er iedere dag aan. Nu is het ook gewoon heel leuk om terug te komen in Nederland en dit shirt aan te mogen trekken. Dat is heel bijzonder.”Voor Oranje was het de eerste officiële wedstrijd sinds de gewonnen EK-finale tegen Denemarken, begin augustus. Een dag voor de confrontatie met Noorwegen werd Sarina Wiegman op het FIFA-gala uitgeroepen tot 's werelds beste coach in het vrouwenvoetbal en Lieke Martens tot beste speelster.De Noorsen speelden eerder al twee kwalificatieduels en gaan met zes punten aan kop in de groep. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Frankrijk.