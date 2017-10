Scooterrijder geschept door stadsbus bij station Eindhoven

De bus schepte de scooterrijder, de fiets op de foto was niet betrokken bij het ongeval. (Foto: Hans Janssen)

EINDHOVEN - Ter hoogte van het busstation Neckerspoel bij station Eindhoven is dinsdagavond rond kwart voor elf een scooterrijder door een stadsbus geschept. De scooterrijder raakte daarbij gewond, maar het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

Als gevolg van het ongeluk, kon de bus de rit niet afmaken. Passagiers moesten een andere bus pakken of opgehaald worden door vrienden of familie.



Oorzaak

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.