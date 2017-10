Nagellakheld Tijn (6) wordt nu ook in Afrika herdacht: 'Het gemis is enorm'

HAPERT - De ouders van de 6-jarige Tijn Kolsteren, de kleine nagellakheld uit Hapert die in juli overleed, hebben dinsdagavond in RTL Late Night voor het eerst verteld over hun verlies. "We hebben een moeilijke periode achter de rug. Het gemis van het jongetje voor hij ziek was, is enorm. Er is nu een enorme stilte", zegt vader Gerrit. Zijn nagels zijn nog altijd rood gelakt.

Gerrit Kolsteren schoof aan tafel bij Humberto Tan, omdat bekend werd gemaakt hoe de 9,2 miljoen euro die tijdens de Serious Request-actie van 3FM werd opgehaald, is besteed. Tijn was met zijn nagellakactie een van de grootste geldschieter. Het jongetje was toen hij samen met zijn vader voor de eerste keer bij het Glazen Huis verscheen al ongeneeslijk ziek. Hij had hersenstamkanker.



Gekleurde nagels

"Ik besef nog steeds niet hoe groot het was", zei Tijns vader over het feit dat niet veel later heel Nederland met gekleurde nagels rondliep. "Tijn ook niet. Ik denk dat hij het voornamelijk indrukwekkend vond hoe er naar hem werd gekeken, niet alleen als iemand die ziek was maar ook iemand die positiviteit bracht. Dit gaf zo'n andere dynamiek in het proces."



Keiharde boe

Tijn was een enorme grappenmaker, aldus Gerrit. "En als grappenmaker hebben we hem tijdens de uitvaart ook geërd. Zijn laatste wens op zijn afscheid was dat iedereen zijn ogen moest sluiten. Iedereen deed dat. En toen opeens, riep ik keihard Boe!, uit zijn naam. Dat was de allerlaatste grap van Tijn, voor een volle zaal."



3FM-presentator Domien Verschuuren reisde af naar Afrika om met eigen ogen te zien hoe de miljoenen, bestemd voor mensen met een longontsteking, zijn besteed. "Met de opbrengst kunnen 175.000 mensen geholpen worden", aldus Verschuuren.



Muurschildering

In Ivoorkust zijn ook vier klinieken opgeknapt met het geld. Een van deze klinieken, de Langba-kliniek, is aan Tijn opgedragen, de kleine man met het grote hart. Op een grote muurschildering is hij te zien. En voor de schildering, tientallen Afrikaanse kinderen, allemaal met opgeheven handen, en gelakte nagels.