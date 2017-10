'Djen Bosj?' Handboogschutters oefenen alvast de uitspraak voor het WK

EINDHOVEN - Die ‘sch’ is even wennen, maar het gaat ze al vrij aardig af, de deelnemers van het WK handboogschieten in Mexico. Ze oefenen alvast de uitspraak van ’S-Hertogenbosch. In de Brabantse hoofdstad wordt in 2019 het WK handboogschieten gehouden.

Aan de voet van het Sint-Janskathedraal nemen tientallen deelnemers het tegen elkaar op. De Bossche wethouder Jos van Son komt net terug uit Mexico-Stad, waar dit jaar het WK werd gehouden. In een ceremoniële overdracht kreeg hij de Mexicaanse vlag overhandigd.



Het bijwonen van dat WK was een fantastische ervaring, vertelt de wethouder aan Omroep Brabant. “We hebben veel van geleerd over hoe kan het er bij ons in Den Bosch uit kan komen zien. De Parade is een prachtige locatie, en sluit goed aan bij de wensen van het WK-comité.”



De laatste keer dat Nederland een WK mocht organiseren, was in 1967 in Amersfoort. Aan het wereldkampioenschap in 2019 zullen ook paralympische handboogschutters deelnemen. Dat is voor het eerst in de handbooggeschiedenis.