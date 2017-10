Fietsster aangereden door afslaande auto op kruising in Hapert

HOOGELOON - Op de kruising van de Burgemeester van Woenseldreef en de Dijkstraat in Hoogeloon is woensdagochtend een fietsster aangereden door een auto.

De scholiere kwam hard ten val en raakte daarbij gewond. Vermoedelijk heeft de bestuurder bij het afslaan de fietsster over het hoofd gezien. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.



De weg is afgesloten voor onderzoek.