Wat is hier misgegaan? Twee halve zebrapaden in Heeze [FOTO]

HEEZE-LEENDE - Veiligheid boven alles, zeker in de gemeente Heeze-Leende. Al is de huidige situatie in de Kapelstraat wat lastig te begrijpen voor toevallige voorbijgangers...

In de Kapelstraat worden momenteel de veiligheidsdrempels weggehaald en wordt het huidige zebrapad enkele meters verplaatst. Verkeersregelaars leiden het verkeer om langs de werkzaamheden.



Wat is hier aan de hand?

Halverwege die werkzaamheden is er wel een heel vreemd beeld in de straat ontstaan. Want waar moeten de voetgangers nu eigenlijk oversteken? Gelukkig is de situatie maar van korte duur.



Een voorbijganger legde de verwarrende situatie vast op de gevoelige plaat.