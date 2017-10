Op de plek van restaurant Etenstijd komen luxe appartementen voor ouderen

TILBURG - Op de plek van het afgebrande restaurant Etenstijd in Tilburg moet een luxe appartementencomplex komen. Dat plan heeft ondernemer Jan Meurs jr. woensdag bekendgemaakt.

De woonresidentie aan de rand van het Leijpark omvat straks ongeveer vijfentwintig appartementen en wordt gericht op senioren. Het complex wordt in dezelfde stijl gebouwd als het restaurant.



Brand

All you can eat-restaurant Etenstijd aan de Professor van Bruchemlaan brandde op 5 april dit jaar af. Het pand werd totaal vewoest. Niemand raakte gewond. Ondertussen is de puinhoop opgeruimd.



"Al snel bleek dat uitbater Michaël Chen niet verder wilde als uitbater. Ik wilde zelf ook niet meer aan de slag als horecaondernemer, daar is mijn leven niet meer op ingericht", zegt Meurs.



Idee

De ondernemer ging met de gemeente Tilburg om de tafel en kwam met een verrassend voorstel. "Voor mijn moeder waren we op zoek naar een luxe appartement, liefst gelegen in een groene omgeving. Die bleek er niet te zijn in Tilburg. En dus stelde ik voor om luxe appartementen te laten bouwen met de mogelijkheid om zorg in te kopen."



Op korte termijn houdt Meurs een informatieavond in de buurt. Dan worden de plannen uit de doeken gedaan en worden de eerste tekeningen getoond.