Is mantelzorgster Yvonne van Tante Louise de beste mantelzorgster van het land?

HOOGERHEIDE - Mantelzorgster Yvonne van zorginstelling Tante louise is genomineerd als beste mantelzorgster van Nederland. Ze is voorgedragen door haar collega Esther, die receptioniste is bij zorgcentrum Heideduin in Hoogerheide. Yvonne verzorgt de demente vader van Esther.

In 2016 werd bij de vader van Esther alzheimer vastgesteld. Hij kreeg Yvonne Faber uit Bergen op Zoom toegwezen voor de mantelzorg. "Vooral mijn moeder heeft heel veel steun door de gesprekken met Yvonne", zegt Esther.



Begrip

Esther is erg enthousiast over Yvonne vanwege haar inzet en begrip: "Zij begrijpt de Indische cultuur, waar wij vandaan komen goed. Yvonne blijft altijd aan tafel praten met mijn ouders. Mijn vader wordt daar heel rustig van".



Dat de ouders van Esther mantelzorgster Yvonne graag mogen blijkt wel uit het feit Yvonne vaak mag blijven eten.



Grote eer

Yvonne noemt het een grote eer voor haar werk dat ze is genomineerd: "Je wilt altijd het beste voor je cliënten en hun familie en als dat dan gewaardeerd wordt dan is dat super".



Voor het geld hoef je, zoals meestal in de zorg, het niet te doen. De wedstrijd draait om de eer en een mooie bokaal om op de schouw te zetten. Voor Yvonne maakt dat niet uit, want de zorg komt uit haar hart.



Op 10 november wordt bekend wie de beste mantelzorger van Nederland is.