Precies veertien jaar geleden sneeuwde het in Brabant, nu is het recordwarm

EINDHOVEN - Veertien jaar geleden: sneeuw in de provincie. “Dat was buitengewoon bijzonder, alle omstandigheden waren perfect die dinsdag”, zegt meteoloog Jordi Bloem van Meteo Group. In het nu is oktobersneeuw niet meer denkbaar: het belooft een van de warmste oktobers ooit te worden. En dat is ook bijzonder!

“Het weer blijft zacht vandaag en morgen. Vanaf vrijdag wordt het langzaam frisser. Zaterdag zal het ongeveer vijftien graden worden, daarna duikt de temperatuur tot maandag naar beneden, om en nabij de tien graden”, vertelt Bloem. “Zoals het er nu uitziet, wordt deze oktober de op drie na warmste oktober ooit gemeten.”



De echte temperatuurdip is dus zondag en maandag, maar is er sprake van een glijdende schaal? “De lucht wordt minder zuidelijk komende tijd, en komt vanaf de noordpool. De wind wordt kouder, maar het zeewater is nog op temperatuur waardoor de lucht een beetje opwarmt.”



Zondag en maandag wordt het koud, maar daarna zal het weer bijtrekken. “Dan kan de winterjas als attribuut even twee dagen de kast uit”, aldus Bloem.