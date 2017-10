Kleinzoon aangehouden in zaak om het leven gebrachte vrouw (83) Tilburg

TILBURG - Een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 83-jarige mevrouw van de Wouw uit Tilburg. Diverse bronnen melden aan Omroep Brabant dat het gaat om de kleinzoon van de vrouw.

Hij heeft zich dinsdagavond op het politiebureau gemeld. De politie wil niet bevestigen dat het om de kleinzoon gaat. "We bevestigen alleen dat het om familie gaat, om wat onrust uit de buurt weg te nemen."



Buurtbewoners lieten eerder aan Omroep Brabant weten dat de kleinzoon vaker op bezoek gaat bij de vrouw.



Kinderen

Mevrouw Van de Wouw was weduwe en had vier kinderen, maar ze woonde zelfstandig. Zondag kwam haar dochter op bezoek. Zij vond tot haar schrik het lichaam van haar overleden moeder.



De politie deed in het televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdagavond nog een oproep aan iedereen die de laatste tijd iets gezien heeft rond de woning van mevrouw Van de Wouw, of die iets weet over de vrouw. De uitzending leverde tot nu toe twee tips op.



Het kan volgens de politie niet anders dat de dader of daders via de centrale deur van de flat zijn binnengekomen. Die deur gaat alleen open als iemand de deur van binnenuit openmaakt. Het kan ook zijn dat de dader(s) zijn binnengeglipt.