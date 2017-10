Verdediging van Brabantse daders in Posbankmoord stelt onderzoeksvragen

ARNHEM - De verdediging van de mannen die zijn veroordeeld voor het doodschieten van Alex Wiegmink in 2003, heeft in het hoger beroep onderzoeksvragen neergelegd. Die vragen gaan onder meer over de undercoveractie waarbij Souris R. uit Veghel door de mand viel. Dit meldt Omroep Gelderland.

Over twee weken wordt duidelijk of die vragen beantwoord gaan worden. Dan gaat de zaak in hoger beroep verder bij het hof in Arnhem.

Undercoveractie

Frank S. uit Boekel werd in juni veroordeeld tot veertien jaar celstraf voor brandstichting en gekwalificeerde doodslag. Souris R. kreeg zestien jaar gevangenisstraf. Laatstgenoemde zegt dat hij er bij een undercoveractie van de politie is ingeluisd. Hij zegt onschuldig te zijn.

Frank S. gaf eerder aan zijn straf te accepteren. Hij ging toch in hoger beroep omdat hij vindt dat het doodslag is in plaats van gekwalificeerde doodslag. Bij gekwalificeerde doodslag heeft de dader voorafgaand, tijdens of na het plegen van een ander strafbaar feit doodslag gepleegd om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of te vergemakkelijken of om de kans op betrapping te verkleinen.