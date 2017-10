Sinterklaas niet welkom op Sinterklaasviering Raamsdonksveer: 'Het wordt steeds strenger'

RAAMSDONKSVEER - Hij is nog niet in het land, of de eerste discussie over Sinterklaas is al weer losgebarsten. De Goedheiligman mag, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in Raamsdonksveer geen rol meer spelen tijdens de Sinterklaasviering op 3 december. ‘Het bisdom wordt steeds strenger en de touwtjes steeds strakker aangetrokken.’

Vijftien jaar lang was Sinterklaas in Raamsdonksveer nadrukkelijk betrokken bij de viering. “Ik heb verleden jaar gedaan alsof ik een echte bisschop was”, zegt Peter van Zanten, de Veerse Sint. “Boog mijn hoofd als de pastoor dat deed, spreidde mijn armen als hij dat deed, enzovoort.”



Bezoeker

John van der Laer, de pastoor die in 2016 aantrad bij de Sint Elisabethparochie en in december naast Van Zanten stond op het priesterkoor, heeft daar nu een stokje voor gestoken.



Hoewel Sinterklaas nog steeds van harte welkom is tijdens de viering, is dat voortaan wel als bezoeker. "In een evaluatie heeft de pastoor vastgesteld dat enkele belangrijke liturgische bepalingen onvoldoende aan bod kwamen en meer aandacht vragen. Dit heilige gebeuren vraagt om zorgvuldigheid en respectvolle omgang", schrijft de parochie.



Verbazing

“Tot mijn verbazing las ik dat de rituelen niet helemaal gevolgd zijn”, reageert Van Zanten. “Ik las het alsof ik een leek zou zijn, terwijl ik allerlei functies binnen de kerk heb bekleed alle rituelen en regeltjes ken. Het zou jammer zijn als dit verdwijnt, want opdraven voor vijf minuten aan het einde van de viering gaat me te ver. Daarvoor is het te veel werk en te druk met andere activiteiten.”



Strenger

“We hebben gewoon om de tafel moeten gaan zitten en uit moeten praten”, vervolgt Mary van den Kieboom, de spil achter de parochiekern Raamsdonksveer. “Nu komt de kerk negatief in het nieuws en dat is jammer. Het is een lastige situatie, want ik snap helemaal dat Peter niet voor niets wil komen opdraven. Maar ik snap de pastoor ook, want een viering hoort niet geleid te worden door een leek.”



“Het bisdom wordt steeds strenger en de touwtjes steeds strakker aangetrokken”, vervolgt Van den Kieboom. “De ene pastoor gaat er wel in mee, de andere niet.”



Oplossing

Overigens hoeven Veerse kinderen niet te vrezen dat de Goedheiligman wegblijft. “Ik wil graag in gesprek met de pastoor”, zegt Van Zanten stellig. Van den Kieboom: “Die zal niet inbinden, maar het komt goed. Op 26 november is er een vrijwilligersviering. Dat is geen officiële eucharistieviering. Tegen de deelname van Sinterklaas op die datum was gelukkig geen bezwaar. Ik stel voor om 3 december te laten varen en voor de 26ste te gaan.”