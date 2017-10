Extra kans op boete door uitbreiding trajectcontrole op A58

ROOSENDAAL - Automobilisten op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom hebben binnenkort twee keer kans om een bekeuring voor een snelheidsovertreding te krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft een derde meetpunt in de bestaande trajectcontrole laten plaatsen.

Op dit moment wordt de gemiddelde snelheid op het traject nog gemeten over een afstand van vijf kilometer. Namelijk van knooppunt De Stok tot net voorbij afslag Heerle. Snelheidsduivels hebben hierdoor de mogelijkheid om de trajectcontrole te omzeilen door de afslagen te nemen bij Wouwse Plantage of Heerle.



Twee meetpunten

Nog voor het einde van het jaar gaat dat anders. Vorige week heeft Rijkswaterstaat een nieuwe portal geplaatst voor de afslag Wouwse Plantage, vanuit Roosendaal gezien. "De gemiddelde snelheid van de weggebruikers tussen Roosendaal en Bergen op Zoom wordt straks twee keer gemeten. Over een stuk van twee kilometer en over een traject van drie kilometer", zegt woordvoerster Mariëlle van Dam van het OM.



Overigens krijgen hardrijders tussen Roosendaal en Bergen op Zoom maar één bekeuring in de brievenbus. Van Dam: "De hoogste snelheidsovertreding, die op de twee trajecten wordt gemaakt, telt."



Vertraging

Het was al langer de bedoeling om een derde meetpunt in het traject op de A58 te maken. Door de procedure rond de vergunningaanvraag liep het plan vertraging op. De komende weken worden testen uitgevoerd met de meetapparatuur. "We bekijken onder meer de kwaliteit van de foto's en testen de verbinding met het Centraal Justitieel Incasso Bureau dat de boetes gaat innen", aldus de woordvoerster. In december moet de extra trajectcontrole gereed zijn.



Op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom mag 130 kilometer per uur worden gereden. De drie meetpunten staan straks 24 uur per dag en zeven dagen in de week aan. De eerste vier maanden van dit jaar werden 13.873 hardrijders op de bon geslingerd. De tweede vier maanden waren dat er 22.102.