Man schiet op begraafplaats in Eindhoven en krijgt celstraf

DEN BOSCH - Een 38-jarige Eindhovenaar heeft een celstraf van negen maanden en een week, waarvan vier maanden voorwaardelijk, gekregen voor bedreiging, vernieling en een poging tot zware mishandeling. De man schoot met een vuurwapen bij een begraafplaats in Eindhoven.

De Eindhovenaar had ruzie met een andere man. Hij zocht hem in mei 2014 op bij de begraafplaats. Het slachtoffer, zijn partner en dochter verklaarden dat de man op hem afkwam en ‘Je staat op de dodenlijst, ik schiet je kapot. Je gaat eraan’ riep. Daarna werd er geschoten.



'Met rotje gegooid'

De man zei zelf dat hij een rotje naar de ander heeft gegooid. Maar dit geloofde de rechtbank niet. Op de handen van de Eindhovenaar werden schotresten aangetroffen die wijzen op het gebruik van een vuurwapen. Ook werd er op de begraafplaats geen vuurwerk of resten daarvan gevonden.

De rechtbank in Den Bosch en justitie vinden niet dat er sprake is van poging tot doodslag. Het is niet bewezen dat de 38-jarige man zijn vuurwapen daadwerkelijk op de man richtte. Wel wordt hij veroordeeld voor bedreiging met de dood. Hij krijgt hiervoor een celstraf van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk.

Meer bedreigingen en vernielingen

Zijn uiteindelijke straf werd hoger, omdat hij in juli 2014 ook een man van achteren aanviel met een stuk van een houten trapleuning. Het slachtoffer wist de eerste klap te ontwijken en kon de tweede afweren.

De Eindhovenaar dreigde ook de camper van het slachtoffer en zijn vriendin in brand te steken. Dit heeft hij niet gedaan, maar hij vernielde wel de ruit van haar woning.

'Rijg je aan het mes'

De man heeft ook nog een andere vrouw bedreigd. Hij zat op haar vensterbank en toen ze hem vroeg weg te gaan, zei hij: “Ik rijg je aan het mes” en “Ik kom vannacht terug en steek je auto in de fik”. Hij trapte tegen de poort van haar tuin en sloeg met zijn vuist tegen het keukenraam. Voor deze bedreigingen krijgt hij een week celstraf.