Spoedklus: scholieren Hoeven weer in oud pand na afkeuren nieuw gebouw

HOEVEN - Leerlingen van de basisscholen de Lindenlommer en de Reuzelaar zitten weer in hun oude schoolgebouwen. De scholen hebben het in vijf dagen voor elkaar gekregen om hun oude panden weer in orde te krijgen. Dat was nodig toen donderdagavond bleek dat de nieuw gebouwde Brede School voorlopig niet open gaat, door constructieproblemen.

In het gloednieuwe pand van de Brede School zijn dezelfde bouwtechnieken gebruikt als in de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Wanneer de nieuwe school alsnog open gaat, is nog niet bekend.



Toen vorige week bleek dat het pand onveilig is, werd de verhuizing stilgezet. Leerlingen van de basisscholen krijgen daarom voorlopig les in hun oude panden. Dat geldt ook voor de kindjes van de peuterspeelzaal.



De scholen ondernamen donderdagavond meteen actie toen ze hoorden dat het nieuwe gebouw niet bruikbaar was. De oude gebouwen van de Reuzelaar en de Lindenlommer moesten weer in gebruik worden genomen, maar waren daar totaal niet klaar voor.

Zware klus

De panden waren leeg. “Het zag er verlaten uit, het was smerig. We hadden natuurlijk niet verwacht dat we er terug in moesten”, vertelt bestuursvoorzitter Jos Krebbekx van de Borgesiusstichting, waar de scholen onder vallen.

Alle spullen stonden al in de nieuwe school, maar daar mochten ze vanwege de veiligheid slechts heel kort naar binnen. “We hebben dus nog van alles moeten huren, kopen of lenen: boeken, computers en schoolborden. De schade loopt in de tonnen!” Onduidelijk is wie daarvoor aansprakelijk is en wie dat dus moet gaan betalen.

De 4-jarige Tess mocht donderdag naar het eerst naar school, maar dit werd dus een ander gebouw. “Dat is toch wel een teleurstelling. Je bereidt ze toch voor dat nieuwe schoolgebouw”, vertelt moeder Anouk.

“Ik vind deze oude school leuker. Dus ik vind het helemaal niet erg”, vertelt Levi (5) Graumans.n Moeder Daniëlle: “Echt knap dat ze het zo snel hebben ingericht. Dit geeft een oud en vertrouwd gevoel.”