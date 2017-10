Michael van Gerwen heeft geen last meer van enkelblessure en doet mee aan EK

VLIJMEN - Michael van Gerwen is fit genoeg om mee te doen aan het Europese kampioenschap. De enkelblessure van de Vlijmense darter is voldoende hersteld, zodat hij mee kan doen aan het toernooi in België.

Mighty Mike trok zich afgelopen zaterdag terug van het German Masters-dartstoernooi. Hij had een slijmbeursontsteking in de linkerenkel.



'Kijk ernaar uit'

Hij staat donderdagavond, in de eerste ronde van het EK tegenover een landgenoot, Jan Dekker. “Ik kijk ernaar uit om weer te gaan spelen en hoop dat ik de titel opnieuw kan winnen”, zegt Van Gerwen.



Volgens de darter heeft hij rust gepakt en is zijn enkel behandeld. “Ik ben weer aan het oefenen en ik voel me goed, dus ik focus me nu op het Europese kampioenschap.”



Van Gerwen won de afgelopen drie jaar het EK. Het toernooi is van donderdag tot en met zondag.