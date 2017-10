Tieners uit Oosterhout opgepakt voor plunderen via Tikkie-app

OOSTERHOUT - Twee tieners uit Oosterhout zijn opgepakt, omdat ze geld hebben geroofd van de bankrekeningen van anderen. Ze deden dat door de Tikkie-app te misbruiken. Met de app kunnnen bedragen overgeboekt worden.

De jongens hadden advertenties op Marktplaats gezet met een mobiel telefoonnummer erbij. Mensen die geïnteresseerd waren, namen via WhatsApp contact op met de jongens. Die vroegen de potentiele kopers om 1 eurocent over te maken via de terugbetaalapp Tikkie van ABN Amro.



Vertrouwen

De verdachten wilden zogenaamd zeker weten dat ze de geïnteresseerden konden vertrouwen. Ze lokten de aanstaande kopers naar een nagemaakte site, die precies gelijk was aan de echte site van Tikkie. Toen de mensen daar wilden inloggen, kregen de twee jongens hun gebruikersnamen en wachtwoorden in handen. Die gebruikten ze om in te loggen en snel de rekeningen leeg te roven.



Beide verdachten zijn geboren in 1999. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze in elk geval meer dan 20.000 euro buitgemaakt. Zeker 42 mensen hebben al aangifte gedaan.



Drugs

Bij één van de verdachten thuis werden soft- en harddrugs gevonden, klaar om naar het buitenland te worden gestuurd. De verdovende middelen zijn in beslag genomen, net als computers en telefoons van de beide verdachten.