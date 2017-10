Brandweer redt piepende kuikentjes uit spouwmuur

ETTEN-LEUR - De brandweer heeft woensdagmiddag in Etten-leur zes eendenkuikentjes uit een spouwmuur gered.

De diertjes waren bij een flatgebouw aan de Bernhardlaan via openingen in de buitenmuur in de tussenruimte terechtgekomen.



Gepiep

Buurtbewoners hoorden gepiep uit de muur komen en probeerden zelf de jonge eendjes te bevrijden. Toen dit niet lukte alarmeerden zij de brandweer.



De brandweer heeft de buitenmuur een stuk opengebroken om de eendjes eruit te halen. De kuikentjes zijn in een nabijgelegen vijver vrijgelaten.