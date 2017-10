Zware mishandeling na uitgaansavond: politie gaat camerabeelden vrijgeven

TILBURG - Een 45-jarige Tilburger blijkt in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus ernstig te zijn mishandeld door vier jongens na een uitgaansavond. Hij heeft waarschijnlijk blijvende schade aan de rechterschouder opgelopen.

De politie brengt de mishandeling nu naar buiten, omdat ze aanstaande maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant camerabeelden laat zien. Op de beelden is te zien hoe vier jongens het slachtoffer achtervolgen en daarna mishandelen.



De 45-jarige man liep om halfvijf na een avondje stappen op het Stadhuisplein, vlakbij de Heuvelstraat, toen vier jongens het woord homo naar hem riepen en de achtervolging inzetten. Het slachtoffer kwam ten val en werd daarna in elkaar geslagen en in het gezicht getrapt. Hij liep flinke kneuzingen op en schaafwonden en mogelijk dus blijvend letsel aan zijn schouder.



Getuige

De politie hoopt dat mensen de verdachten herkennen. Ook wordt een specifieke getuige gevraagd zich te melden. Deze getuige hielp het slachtoffer door een van de daders tegen te houden.