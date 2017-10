Tilburgse zingt voor cd samen met Amerikaanse popster Janis Ian

TILBURG - De Tilburgse zangeres Katrien Verheijden gaat een CD opnemen met de Amerikaanse zangeres Janis Ian. Ian heeft voor de CD tot nu toe ongebruikt materiaal beschikbaar gesteld. Om het project door te laten gaan is Verheijden een crowdfundingproject gestart; haar doel is om 12.000 euro op te halen; het overgrote deel daarvan is al binnen. Katrien is optimistisch dat het gaat lukken.

De Amerikaanse Janis Ian (1951) kreeg in de jaren zeventig en tachtig grote bekendheid met haar platen met zelfgeschreven liedjes. 'At Seventeen' en 'Fly too High' zijn wereldberoemde nummers die recent nog opdoken in de Radio 2 Top 2000. Ian heeft verschillende Grammy's op haar naam staan. In 1980 bracht Conny Vandenbos een LP uit met nummers van Janis Ian.Katrien Verheijden (geboren in Rijen) volgt Janis Ian al jaren. Haar idee om een CD uit te brengen met in het Nederlands vertaalde nummers van Janis Ian werd door de Amerikaanse zangeres enthousiast ontvangen. Het tweetal heeft afgesproken op de CD twee duetten op te nemen waarbij ze elk hun aandeel in een studio opnemen in het land waar ze wonen. Ian heeft voor de CD ook het nieuwe nummer 'Summer in New York' beschikbaar gesteld.Katrien is opgetogen dat een plannetje waar ze al zo lang over denkt, nu werkelijkheid lijkt te worden. Ze heeft nog een aantal dagen om de 12.000 euro te halen. Onder voorbehoud heeft ze al een afspraak gemaakt met de wereldberoemde Wisseloord-studio's in Hilversum. Begin volgend jaar zou de CD dan flink opgeschoten moeten zijn.Janis Ian heeft op internet al verteld dat ze in 2018 weer naar Nederland wil komen. In 2011 was ze hier voor het laatst. Katrien hoopt Janis Ian in 2018 te ontmoeten.