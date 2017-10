Voetbalsters Oranje geridderd, leeuwinnen later op bezoek bij koning Willem-Alexander

DEN HAAG - De voetbalsters van het Nederlandse vrouwenelftal zijn woensdag bij een ontvangst door premier Mark Rutte en minister Edith Schippers (Sport) allemaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Catshuis.

De Oranjevrouwen werden geridderd voor de EK-titel die ze afgelopen zomer pakten. Schippers, demissionair minister van Sport, ging in op de voorbeeldfunctie van de ploeg. "Onderschat niet dat iedereen bij jullie kon zien dat je kampioen kan worden als je je best doet. Het was uniek om mee te maken. In kroegen, op pleinen en in huiskamers werd met jullie meegeleefd."



Woensdagmiddag gaat de selectie van Oranje nog op bezoek bij koning Willem-Alexander.