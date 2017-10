Waterleidingen gesprongen in Bergen op Zoom, vrijwel hele stad zonder water

BERGEN OP ZOOM - Hulpdiensten zijn woensdagmiddag massaal uitgerukt voor gesprongen waterleidingen in Bergen op Zoom. De Wattweg, Melanendreef en Pasticslaan staan blank.Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zitten meerdere wijken en bedrijven zonder water. Vooral voor de chemische bedrijven kan dat problemen opleveren.

Het waterprobleem ontstond woensdagmiddag toen aan de Melanendreef door nog onbekende oorzaak een leiding klapte.



Waterdruk

Brabant Water bracht een omleiding aan in de waterleiding. Mogelijk werd de druk in andere leidingen te hoog waardoor ook die sprongen.



Aan de Wattweg zit onder meer het bedrijf Philip Morris zonder water. Aan de Plasticslaan gaat dat om chemiebedrijf Sabic. De hulpdiensten onderzoeken of het gebrek aan water bij de bedrijven gevaarlijk is. Om die reden is opgeschaald naar alarmfase Grip 1.



Reparatie

Brabant Water is ingeschakeld om het lek te repareren. Hoe lang de waterproblemen gaan duren, is nog niet bekend.