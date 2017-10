'Campingopa' André V. blijft nog drie maanden vastzitten

LIEROP - De 75-jarige André V. uit Venlo, die ervan wordt verdacht dat hij jarenlang kinderen heeft misbruikt op camping De Somerense Vennen in Lierop, blijft 90 dagen langer vastzitten. De man stond op de camping bekend als een soort ‘opafiguur’.

Bij één meisje zou het misbruik over een periode van zeventien jaar hebben plaatsgevonden. De rechtbank kan daar nog geen uitspraken over doen.



Eerder veroordeeld

In 2002 werd V. ook al veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Hij kreeg toen celstraf van een jaar, waarvan 337 dagen voorwaardelijk.