Organisatie blaast Bosch Parade 2018 af om financiële onzekerheid

DEN BOSCH - Den Bosch krijgt ook in 2018 geen Bosch Parade. De stichting die het evenement organiseert, heeft dat vandaag bekendgemaakt. Volgens de stichting is er nog zo veel onzekerheid over de financiën dat het niet verantwoord is om al met de voorbereidingen van start te gaan. Het plan is nu om in 2019 de volgende Bosch Parade te houden.

Bij de Bosch Parade vaart een lange stoet met varende kunstwerken over de Zuid-Willemsvaart. Het evenement maakte deel uit van het Jeroen Boschjaar (2016) maar werd ook in de jaren daarvoor al gehouden. Beeldmateriaal van de sprookjesachtige optocht kwam via internet in de hele wereld terecht.





De Bosch Parade is in de afgelopen jaren betaald door de stichting Jeroen Bosch 500, de organisator van het Jeroen Boschjaar. Omdat het Boschjaar voorbij is,wordt die stichting opgeheven. Het zag er naar uit dat er uit de opbrengst van de stichting nog wel 100.000 euro voor de Bosch Parade beschikbaar zou komen. De financiële afwikkeling duurt echter langer dan gedacht waardoor onduidelijkheid is of die ton straks er nog wel is.De stichting Jeroen Bosch is op dit moment nog in gesprek met de belastingdienst over de eindafrekening. Bovendien wil de stichting ook meebetalen aan het Jeroen Boschhuis op de Markt in Den Bosch maar is daar ook nog onzekerheid.Bij de gemeente Den Bosch ligt een voorstel om de Bosch Parade 2017 met een ton te steunen. De Bosch Parade heeft bovendien om een voorschot van 25.00 euro gevraagd zodat alvast begonnen kon worden met de voorbereidingen. De stichting wilde dat voorschot graag voor 1 oktober hebben maar het besluit staat op de agenda van de raadsvergadering van 14 november. Volgens de organisatoren is het inmiddels te laat om voor volgend jaar nog een goede Bosch Parade op poten te zetten.De laatste Bosch Parade was in 2016. Den Bosch zou het evenement graag overeind houden als een van de 'erfenissen' van het Jeroen Boschjaar. De aflevering van dit jaar sneuvelde ook door financiële onduidelijkheid. De organisatoren denken nu toe te kunnen met een begroting van ongeveer twee-en-een-halve ton, een ton minder dan in de voorafgaande jaren.