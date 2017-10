Mestbedrijf waar twee mannen verongelukten, hangt boete van twee ton boven het hoofd

WAALWIJK - De directeur van het meststoffenbedrijf in Waalwijk waar in 2014 twee doden vielen tijdens een bedrijfsongeluk, hoorde woensdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 180 uur tegen zich eisen. Tegen het bedrijf eiste het OM 200.000 euro boete.

In september 2014 kwamen student Geert den Dekker (22) en werknemer Jan Verbeek (54) om het leven door een omvallende muur van betonblokken van 1500 kilo per stuk. De muur was wel zeven meter hoog en bestond uit gestapelde losse blokken die mogelijk waren geërodeerd.

Dood door schuld

Het OM verwijt de verdachten dood door schuld, het overtreden van de milieuregels en slecht werkgeverschap. “Door de manier waarop er gewerkt werd hadden ze moeten weten dat iemand schade kon oplopen”, vindt het OM.



Uit onderzoek door de Inspectie SZW blijkt, dat bij het bedrijf de bedrijfsvoering zo was ingericht dat het niet veilig was om daar te werken. Er werden toch werkzaamheden uitgevoerd. Het OM wil ook graag een schadevergoeding voor de slachtoffers. Over twee weken is de uitspraak.