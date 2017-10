De e-bike verovert het fietspad: 'Het is geen bejaardenfiets meer'

EINDHOVEN - Ze zijn een plaag volgens sommigen, alleen voor senioren volgens anderen, maar hun opmars is niet meer te stoppen: e-bikes. Van de miljoen verkochte fietsen in Nederland afgelopen jaar waren er 300.000 elektrisch. En volgens een enquete van de provincie Brabant zou 20% van de fietsers in Brabant inmiddels elektrisch rijden.

Fanatieke wielrenners zullen er nog wel eens zwetend van wakker schrikken. Dat moment dat ze zwoegend tegen de wind naar huis rijden, terwijl ze vrolijk worden ingehaald door een dame van 80 op een stadsfiets. Maar dit beeld zal de komende jaren steeds normaler worden.



Enorme uitkomst

"Met een e-bike kun je grotere afstanden met veel minder moeite afleggen", zegt onderzoeker Joost de Kruif. En dat is voor steeds meer Brabanders een enorme uitkomst.



De Kruif: "Brabant is zo ingedeeld dat bijna alle dorpen in een straal van 15 a 20 kilometer van een grote stad liggen. 15 kilometer is vaak te ver op een normale fiets, maar met een e-bike kan dat prima. Voor heel veel mensen waar fietsen eerst geen optie was, is het met een e-bike opeens een mogelijkheid."



Uit onderzoek van De Kruif blijkt bovendien dat mensen steeds vaker de auto laten staan als ze eenmaal een elektrische fiets hebben. "Mensen ervaren zo'n rit met een e-bike als veel fijner. Je beweegt en je ziet nog iets van het landschap."



Stoffig

Het helpt dat de elektrische fiets zijn stoffige imago steeds meer kwijtraakt. De Kruif: "Vroeger was het een bejaardenfiets met een enorme batterij. Maar tegenwoordig zie je nauwelijks meer dat het een e-bike is." Dat heeft er mede toe geleid dat steeds meer scholieren de e-bike pakken.



Iets wat fietsenverkoper David van Rijswijk uit Tilburg, die zich specialiseert in elektrische fietsen, ook merkt: "Vooral sinds we fellere kleuren hebben, willen steeds meer scholieren een elektrische fiets. Zeker kleuren als donkerpaars en zilvergroen doen het goed."



Gehaat op de weg

E-bikes mogen dan steeds populairder worden. Eén op de vier Nederlanders gaf in een eerder grootschalig onderzoek e-bikers een onvoldoende in het weggebruik. Daarmee zijn ze bijna net zo gehaat als scooters en wielrenners.



Om die reden is Aad Smid van de fietsersbond niet onverdeeld positief over de toename van e-bikes. "De gewone e-bike moedigen we aan, maar de zogenaamde speedpedelcs - elektrische fietsen die ruim 45 kilometer per uur kunnen halen - rijden heel hard en zorgen voor gevaarlijke situaties."



Goed nieuws

Toch is Smid, net als De Kruif, blij met de steeds enorme groei van e-bikes. "Veel meer mensen kunnen gebuik maken van de fiets. Dat is goed nieuws."



