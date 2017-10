Petitie tegen uitzetting Georgische meisjes Viktoria en Kwantsa uit Waalwijk

WAALWIJK - Inwoners in en om Waalwijk voeren actie voor de Georgische meisjes Viktoria en Kwantsa. De twee dreigen samen met hun ouders Nederland uit te worden gezet. Tot nu toe tekenden al meer dan vijfhonderd mensen de online petitie. De ouders van Kwantsa en Victoria vluchtten in 2010 uit Georgië waar ze werden bedreigd en mishandeld. In Nederland is het gezin nu uitgeprocedeerd.

De 7-jarige Viktoria zit in groep 4 van basisschool De Rank in Sprang-Capelle. Ze is hier geboren en spreekt alleen Nederlands. Viktoria heeft net zoals de rest van het gezin geen verblijfsvergunning. Alle eerdere pogingen om dit voor elkaar te krijgen, leverden niks op. En dus dreigt ze samen met haar oudere zusje Kwantsa en haar ouders te worden uitgezet naar Georgië.



Nederlands

"Dit mag om humanitaire reden niet doorgaan. De kinderen zijn helemaal Nederlands. Ze hebben in Georgië helemaal niks te zoeken", zegt Bert van der Linden. Hij is als predikant betrokken bij de steungroep 'Kwantsa en Viktoria moeten blijven!' Kwantsa (11) is verstandelijk gehandicapt. Ze zit op een school voor speciaal onderwijs in Tilburg.



Op papier geldt Georgië als een veilig land maar volgens de Waalwijkse predikant valt dit in de praktijk bitter tegen. Dat geldt zeker voor het Georgische gezin dat tot de Jezidi's hoort, een minderheidsgroep die in Georgië een moeizaam bestaan leidt. "Ik heb foto's gezien van het huis waar het gezin woonde. Het is helemaal vernield. En ik weet ook dat moeder Khatuna slachtoffer is geweest van een mishandeling. Ze was toen zwanger en ze heeft hierdoor een miskraam gekregen", legt Van der Linden uit.



Strijdbaar

Na de laatste afwijzing van staatssecretaris Klaas Dijkhoff had de steungroep bijna de handdoek in de ring gegooid. Totdat onlangs het nieuws bekend werd over een gezin in Baarn dat vanuit een vergelijkbare situatie wel in Nederland mag blijven. "Toen werden we echt boos want is hier sprake van willekeur en hoe gaat dit dan. We hebben naar de omstandigheden in Baarn geïnformeerd en we gaan met deze kennis opnieuw een verzoek indienen", aldus Bert van der Linden.



De hoop van de steungroep is nu gevestigd op de nieuwe staatssecretaris die morgen aantreedt.