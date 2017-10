Willem II start met bekende namen en een basisdebutant tegen sc Heerenveen [LIVE]

TILBURG - Willem II-trainer Erwin van de Looi sleutelt niet heel veel aan zijn opstelling voor het bekerduel met sc Heerenveen. De enige opvallende naam is Mo El Hankouri. De huurling van Feyenoord maakt zijn basisdebuut voor de Tilburgse club. Tussenstand: 0-0.

In de eerste tien minuten hielden de ploegen elkaar keurig in overwicht. De eerste doelpoging kwam wel van de Tricolores. Verdediger Darryl Lachman schoot van ruime afstand, zijn schot ging een meter over.El Hankouri maakte afgelopen weekend zijn debuut in de hoofdmacht van Willem II, hij kwam als invaller binnen de lijnen tegen FC Groningen. In het bekerduel met Heerenveen staat hij aan de aftrap, als tweede spits naast Fran Sol. Hij krijgt de voorkeur boven Etien Velinkonja, Bartholomew Ogbeche, Jordy Croux en Ismail Azzaoui.