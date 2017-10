Diamanten echtpaar dat trouwringen verloor, heeft nieuwe ringen dankzij gulle gever: 'Zo lief'

GEMERT/HELMOND - Het echtpaar Theo (87) en Mien van Osch (84) uit Gemert dat deze maand 60 jaar getrouwd is, maar hun trouwringen vlak voor het feestelijke jubileum kwijtraakte, heeft dankzij een gulle juwelier uit Helmond weer nieuwe trouwringen. ‘Zo’n mooi gebaar’, zegt kleindochter Anne Brouwers over de actie.

Anne Brouwers legt uit waarom ze ineens twee gloednieuwe ringen aangeboden kregen van de juwelier. “Ik heb op Facebook gepost dat we de ringen kwijt waren en dat is bij Omroep Brabant terechtgekomen. De namen van mijn oma en opa stonden in het stukje en dat is ons geluk geweest. Zij heten Van Osch met de achternaam en juwelier Van Osch uit Helmond bestaat nu vijf jaar. De juwelier wilde daarom een knallende actie doen voor hun feestmaand”, vertelt ze.

“Een medewerker stuurde mij en berichtje en zei: ‘Ik hoop iets voor jouw oma en opa te kunnen betekenen. We zijn niet voor niks naamgenoten.’”

Verloren

De ringen raakten eerder deze maand zoek. Anne’s oma droeg beide ringen, omdat de ring van opa hem niet meer paste. Ze lag in het ziekenhuis vanwege een hernia en daar zijn ze allebei zoekgeraakt. Haar oma en opa waren ontzettend ontdaan en Anne was dan ook dolblij met het goede nieuws van de Helmondse juwelier.

Twee weken na het aanbod mochten Theo en Mien van Osch ringen uitzoeken. Het echtpaar kon het niet geloven. Woensdag waren ze eindelijk klaar, gegraveerd en wel. Anne: “Het is echt heel lief. Oma heeft al duizenden keren gezegd dat ze zo dankbaar is. En opa heeft eindelijk weer een ring die hem past.”