Yuri van Gelder openhartig over wegsturen bij Spelen in Rio: 'Ik schaamde me kapot'

EINDHOVEN - Yuri van Gelder vertelde woensdagavond bij het RTL4-programma Van der Vorst Ziet Sterren openhartig over het moment dat hij werd weggestuurd bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

Van Gelder domineerde dagenlang het nieuws nadat hij werd weggestuurd omdat hij op een feestje alcohol had gedronken. Hij was de gevallen topsporter, die al bekend stond om zijn verleden van drugsgebruik, die weer de fout in was gegaan. Hij had zich toen al gekwalificeerd voor de finale in de ringen.



Omgekleed op straat

"Ik stond nog in mijn Oranjepak op het vliegveld toen ik het hoorde", vertelt Van Gelder aan presentator Peter van der Vorst. "Toen heb ik me heel snel op straat omgekleed en een pet opgezet. Ik schaamde me echt kapot."



"Ik was absoluut niet lam. Maar ik had wel wat biertjes gedronken", zegt hij over het fatale feestje. "Het was heel dom." Zijn vriendin, de Braziliaanse Katarina Leal, herinnert zich nog het moment dat Van Gelder haar belde met het slechte nieuws: "Ik was bij familie. Toen hij belde, dacht ik dat hij een grapje maakte."



Spelen in Tokio

In de uitzending liet Van Gelder ook zien nog steeds fanatiek aan het trainen te zijn. Hij hoopt de Spelen van 2020 in Tokio te halen.