Michael van Gerwen ondanks eerdere blessure gewoon favoriet op EK: 'Wie anders?'

HASSELT - Michael van Gerwen gaat donderdag van start op het EK en dus is hij favoriet voor de eindzege. Want waar Mighty Mike speelt, heeft hij grote kans om te winnen. De afgelopen drie EK's wist de darter uit Vlijmen te winnen.

Tijdens de German Masters trok Van Gerwen zich terug met een enkelblessure. Dartsverslaggever Arjan van der Giessen sprak de topdarter deze week. "Hij heeft last van jicht. Hij heeft daar medicijnen voor, maar die werkten niet goed. Hij had enorm veel pijn. Bij de World Cup of Darts had hij dit ook, ondanks het probleem won hij de landenwedstrijd toen wel. Het is afwachten hoe de enkel het gaat houden. Maar ik verwacht dat hij fit is, anders zou hij niet beginnen."



Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant, vraagt zich af of Van Gerwen lekker in zijn vel zit. "In zijn hoofd weet hij dat hij in potentie gewoon de beste is. Maar hij zal ook balen van het lichamelijke gedoe dit jaar. Het is niet zijn eerste blessure."



Favoriet

Ondanks de fysieke problemen is Van Gerwen wel favoriet voor de EK-winst. Een aantal grote namen ontbreekt. "Phil Taylor en Raymond van Barneveld zijn er niet bij. Dat zijn spelers waar Van Gerwen nog wel eens van verliest. Ik denk dat hij het EK voor de vierde keer op rij gaat winnen, ik zou niet weten wie anders."



Van der Giessen ziet Van Gerwen door de blessure niet als 'topfavoriet'. "Hij is één van de favorieten. Ik verwacht ook veel van Peter Wright en ook Mensur Suljovic kan wel wat. Maar het zou me niet verbazen als Michael dit toernooi weer wint."



In totaal doen er zes Nederlanders mee aan het EK. In de eerste ronde spelen ze allemaal tegen elkaar. Van Gerwen begint tegen Jan Dekker. Jelle Klaasen speelt tegen Christian Kist, terwijl Benito van de Pas het opneemt tegen Vincent van der Voort. "Het zou leuk zijn als ook Jelle en Benito ver kunnen komen. Ze staan in de top zestien van de wereld, maar hebben dit jaar allebei nog geen toernooi gewonnen. Ze zijn er goed genoeg voor, maar het lukt nog niet", zegt Van Erp.Van der Giessen denkt dat Klaasen met Christian Kist een lastige tegenstander heeft. "Kist is wel eens geïmponeerd als hij op een groot podium staat of tegen een grote speler gooit. Maar hij kent Klaasen goed, dus zal nu niet geïmponeerd zijn. Hij is een gevaarlijke tegenstander. Maar het zou voor Klaasen leuk zijn om echt een goed resultaat neer te zetten."Dat die goede resultaten de laatste tijd achterblijven heeft te maken met druk. "Ook Benito heeft dat. Als ze een kans hebben om ver te komen, dan willen ze dat ook heel graag. Dan voeren ze de druk voor zichzelf op." De mannen zijn ook nog te wisselvallig. "Je ziet het bij Van de Pas. Op de World Grand Prix gooit hij de ene ronde grandioos en een ronde later als een natte krant. De absolute top is gepokt en gemazeld, die hebben dat niet."