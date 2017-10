Jordens Peters lovend over Willem II-fans: 'Chemie is geweldig' [VIDEO]

TILBURG - Willem II won woensdagavond in de KNVB-beker met 2-1 van sc Heerenveen. Dat de Tilburgse club die zege over de streep trok had volgens aanvoerder Jordens Peters te maken met de steun van de fans.

"Ik ben niet verrast. Ik speel hier lang en weet hoe het hier in het stadion kan leven. Maar op zo'n woensdagavond ook, dat deed mij goed. Dat is lekker", zei Peters na afloop van de zege.



"Voor ons is het belangrijk", vervolgde de defensieve kracht. "In de tweede helft speel je met de verdediging voor de KingSide, die trekken je er doorheen op het eind. Daardoor kom je niet meer in de problemen. De chemie vind ik altijd goed, maar de laatste weken helemaal. Dat is wat we nodig hebben. Het is natuurlijk wel altijd een wisselwerking. Wij moeten iets aan het publiek geven, dan geven ze iets terug."Ben Rienstra, maker van de 1-0, is ook tevreden over de supporters. In de volgende ronde hoopt hij weer op een thuiswedstrijd. "Dat zou leuk zijn. En laat het maar een ploeg zijn die wij kunnen hebben en dan weer een rondje verder gaan."Waar het in het begin van het seizoen moeizaam ging bij Willem II, won de ploeg nu de derde wedstrijd op rij. "Dat is lekker. Alles valt op z'n plaats. Ik ben heel blij dat we weer gewonnen hebben. We hebben ook gevochten als een team, dat is alleen maar positief."