Valt familiehotel De Duiventros nog te redden? Herman den Blijker gaat het in ieder geval proberen

BERKEL-ENSCHOT - Familiehotel De Duiventros in Berkel-Enschot verkeert in zwaar weer. Vader Ad, moeder Mieke, dochter Janny en haar man Rob worstelen om het hotel, dat al veertig jaar bestaat, in leven te houden. Herman Den Blijker probeert in het programma Herrie In De Duiventros de zaakjes weer op de rails te krijgen. Wij keken met hoofdrolspeelster Janny terug op de eerste aflevering, die woensdagavond werd uitgezonden.

Hoe is het om jezelf zo terug te zien?

“Heel gek. Ik had verwacht dat ik wat meer Algemeen Beschaafd Nederlands zou praten, dat

viel een beetje tegen. Maar goed, ik ben een trotste Brabander, dan moeten ze het maar ondertitelen.”



"Het was ook een heel hectische tijd. Als je zo lang wordt gevolgd ben je je ook niet altijd meer bewust van wat je zegt. Dus ik vind het wel spannend om te zien wat ze er in laten en wat niet.”





“Dat hoort erbij. Als je een statement wil maken moet je kritisch zijn, anders kom je nergens. Dus daar had ik niet zoveel problemen mee. Ik vond het moeilijker om terug te zien hoe er werd gesproken over de ziekte van mijn vader. Dat was een hele heftige periode, dat hakt er toch wel in.”“We zijn trotste Brabanders en we wilden laten zien dat het een mooi vak is. En natuurlijk hebben we de adviezen van Herman in de keuken en meneer Reimers bij de inrichting gebruikt.”"Nee, dat doen we nog steeds. Iedereen heeft een mening bij ons en dat is soms wel eens lastig. Maar als je kibbelt, zorg je er ook voor dat je niet zomaar beslissingen neemt."“Afgelopen maandag hebben we de laatste draaidag gehad. Maar ik mag nog niks zeggen over het eindresultaat. Ik kan wel zeggen dat er veel is veranderd. Als je benieuwd bent, moet je maar komen kijken.”