Zoontje Willem II'er Ben Rienstra was in levensgevaar [VIDEO]

TILBURG - Ben Rienstra was heel blij met de winst van Willem II op sc Heerenveen, maar in de voorbereiding op die wedstrijd had hij hele andere dingen aan zijn hoofd. Zijn zoontje werd plotseling ernstig ziek.

"Ons tweejarig zoontje Raphaël was in levensgevaar. Ik kwam vorige week woensdag thuis van de training en wist niet wat ik zag. Hij kon niks meer", zegt Rienstra tegenover een verslaggever van het BD. De thuissituatie was ook de reden dat de middenvelder het duel met FC Groningen aan zich voorbij liet gaan.



Woensdag deed hij wel weer mee tegen Heerenveen, omdat alles weer wat beter gaat. "Het is een ingewikkeld verhaal, maar zijn situatie is verbeterd. Hij is weer thuis en gisteren hoorden we dat hij er in principe helemaal bovenop zal komen."Rienstra kreeg veel steun van trainer Erwin van de Looi. Er was begrip dat hij een aantal trainingen niet aanwezig was. Door het goede nieuws was hij fris genoeg om in het bekerduel wel weer te spelen. Hij was 'heel blij' met de zege en gaf na afloop aan te hopen op een nieuwe thuiswedstrijd.