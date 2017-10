Weer twee auto's uitgebrand, brandstichting niet uitgesloten

In Boekel ging een bestelbusje in vlammen op. Foto: AS Media

BOEKEL EN BREDA - In Boekel en Breda zijn vannacht twee voertuigen vermoedelijk in brand gezet. In Boekel ging een bestelbusje in vlammen op. In Breda was het een grijze BMW. Het busje en de auto brandden volledig uit.

De bestelbus stond geparkeerd aan de Neerbroek in Boekel en stond al flink te branden toen de brandweer aan kwam rijden. De bus was niet meer te redden. Ook de eigenaar kwam naar buiten en moest met lede ogen aanzien hoe zijn bus in vlammen opging.



In Breda stond een grijze BMW geparkeerd in de Ooievaarstraat. Ook deze auto was niet meer te redden. In beide gevallen wordt rekening gehouden met brandstichting.



750 auto's

Op 18 oktober werd duidelijk dat er dit jaar in Brabant al 506 auto's zijn uitgebrand. Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het exacte cijfer zelfs nog hoger. Dit omdat WA-verzekerde auto's niet zijn meegeteld. Deze auto's zijn niet verzekerd tegen autobranden en tellen daarom niet mee. Volgens een woordvoerder moet eerder rekening gehouden worden met 750 afgebrande auto's. In 2016 brandden er 478 auto's uit.