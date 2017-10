Ben jij team Worstenbrood of team Bossche bol?

DEN BOSCH - Ga eens even rustig zitten en denk er goed over na. Wat is je favoriete lokale lekkernij? Ga je voor de heerlijke Bossche bol of wordt het toch het worstenbroodje? Waar kies je voor? Een grote soes met slagroom gevuld en overgoten met chocolade of een lekker zacht broodje met een worst er in? Bezoekers van de website Zoover mochten ook hun mening er over geven. En wat bleek? De Bossche bol eindigde op de eerste plek.

Voor het personeel van Banketbakkerij Jan de Groot in Den Bosch is het niet verrassend dat de Bossche bol op één is geëindigd. “Ik denk dat het de eenvoud is”, vertelt een medewerkster. “Een soes, slagroom en een laag chocolade. Voor veel mensen is een Bossche bol echt speciaal. Mensen reizen naar Den Bosch en komen bij ons een Bosschebol eten. Ze maken er echt een dagje uit van.”



Team worstenbrood heeft het wat dat betreft makkelijker. Bij bijna elke bakker is er wel een worstenbroodje te krijgen. Voor het lekkerste worstenbrood ga je naar bakkerij Foolen uit Sint-Oedenrode. Bakker Jorrit Foolen bakte in 2017 namelijk het lekkerste worstenbroodje van Brabant.



Lees ook: Bakkerij Foolen uit Sint-Oedenrode bakt het lekkerste worstenbroodje van Brabant!



De uitslag

28 procent koos voor de Bossche bol. Het Brabantse worstenbrood haalde dertien procent en kwam daarmee op een derde plek. Maar niet alleen Brabantse lekkernijen streden mee voor de eerste plaats, ook de Limburgse vlaai (tweede plaats), de Zeeuwse Bolus (vierde plaats) en de Eierbal uit Groningen (negende plaats) deden mee.