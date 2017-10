Verdachte rijdt in op agent, agent schiet acht keer op vluchtende auto: het woord is aan de rechter

OOSTERHOUT - Het had een filmscène kunnen zijn. Twee agenten rijden een automoblist klem die voor 10.000 euro boetes heeft openstaan. Als één van de agenten voor de auto van de verdachte staat, geeft die laatste gas. De politieman op zijn beurt vuurt acht kogels af op de vluchtende auto. Het wás geen film. Donderdag horen beiden 'hoofdrolspelers' of de rechter hen een straf oplegt voor hun aandeel in het verhaal dat zich aan de Weststadweg in Oosterhout afspeelde in 2014.

LEES OOK: Automobilist rijdt agent aan in Oosterhout en probeert te vluchten, politie schiet op auto



Dat de agent geschoten heeft, begrijpt de offcier van justitie wel. Dat werd duidelijk tijdens de rechtszaak twee weken geleden, waarin het aandeel van de agent werd besproken. De politieman verkeerde volgens het OM in doodsangst. "Wel kan hem verweten worden dat hij alle kogels in het magazijn afvuurde. Als politieagent is hij getraind om adequaat te reageren in gewelddadige situaties", aldus justitie.



Het OM acht de agent schuldig aan poging tot doodslag, maar vindt dat hij daar gezien de omstandigheden niet meer voor hoeft te worden gestraft. Bijna drie jaar na dato wordt donderdag duidelijk of de agent inderdaad vrijuit gaat.



LEES OOK: wanneer mag een agent eigenlijk schieten?



Vluchtende verdachte ontkent

En dan de vluchtende verdachte. Ook hij stond twee weken geleden in Breda voor de rechter. Ook voor poging doodslag. Hij ontkent dat hij gaf gas en inreed op de agent. Maar dat gelooft het OM niet. Tegen hem werd dus wél een straf geëist: ruim vier maanden cel waarvan 110 dagen voorwaardelijk. Als de rechter hier donderdag in meegaat, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Dat komt omdat hij al in voorarrest heeft gezeten.



Later vandaag meer.