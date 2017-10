OG3NE helemaal terug met nieuwe single, meteen op 1 in iTunes

FIJNAART - De nieuwe single van OG3NE, 'But I Do', is sinds woensdagnacht officieel uit. Het is de eerste single van de drie zingende zussen sinds het overlijden van hun moeder. Binnen vijf minuten na de release stond het nummer al op 1 in iTunes.

Shelley: “We hebben na het overlijden van onze moeder de tijd genomen om alles een plekje te geven. Ergens kun je dat nooit. Maar we hebben toch tegen elkaar gezegd dat we de draad weer op moeten pakken en dingen moeten doen waar we van genieten.”Ze doelt op het maken van muziek. Het management van Lisa, Amy en Shelley werkte hard door, terwijl de meiden het rustig aan deden. “Op die manier kwamen er nummers onze kant op, waar we blij van werden. Daar is 'But I Do' er één van, maar er staat nog meer klaar”, belooft Amy.Het nieuwe nummer gaat over een liefde waarvan je weet dat die niet echt goed voor je is. Amy: “Ik denk dat veel meisjes het zullen herkennen, wij ook. Maar nu zijn we gelukkig in de liefde hoor.”