'Met dit kabinet is de democratie helemaal dood', zegt Mieke Geeraedts

DEN HAAG - Overwegend lachende gezichten deze ochtend bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Eindelijk stond er een nieuw kabinet op het bordes bij de koning. Maar voor Mieke Geeraedts uit Den Bosch, die jarenlang actief was in de provinciale politiek, is er helemaal geen reden om blij te zijn.

De oud-politica, van VVD-huize, heeft kanttekeningen bij het gezelschap dat zich rondom premier Mark Rutte heeft verzameld. Erger is dat de Tweede Kamer de komende vier jaar eigenlijk buitenspel staat, meent Geeraedts tenminste.



'Abonneer je op Netflix'

In Wakker!, het radio- en televisieprogramma van Omroep Brabant, kraakt ze het kabinetsakkoord. “Dat is zo tot in detail dicht getimmerd dat je als parlement niks meer te vertellen hebt. Ik zou zeggen Kamerleden: abonneer je op Netflix, want jullie krijgen geen zak te doen”, klinkt het makkelijk, maar gemeend vanaf de zijlijn.



Geeraedts snapt best dat er weinig rek zit in de plannen van de nieuwste regering. “De vier partijen die het kabinet vormen, werken noodgedwongen samen. Bovendien hebben ze een meerderheid van slechts één zetel. Als dit kabinet de rit helemaal uitzit, dan is de democratie volgens mij helemaal dood. Wat heb je dan nog in de Kamer te zoeken?”, aldus de advocate, die twaalf jaar in Provinciale Staten heeft gezet.



'Cora is pittig en prima'

Onder meer uit die periode kent ze Cora van Nieuwenhuizen uit Oisterwijk, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. “Ik heb haar als fractievoorzitter opgevolgd toen zij de Kamer inging. Ik vind haar pittig, heel goed, prima zelfs.” Maar ook zij zal weinig bewegingsruimte krijgen, zo vreest Geeraedts.



Van Nieuwenhuizen en de in Den Bosch geboren Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vicepremier) zijn de enige bewindslieden met Brabantse roots. Ook dat vindt Geeraedts jammer. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat Rutte door zo weinig vrouwelijke ministers dan wel staatssecretarissen wordt omringd. “Ik had ook meer fris bloed verwacht, met name bij mijn eigen partij. Het zijn of mensen die al in de Kamer hebben gezeten of personen die beloond moeten worden.”



'CDA: niet allemaal grijze muizen'

Minder voorspelbaar zijn volgens Geeraedts de keuzes die het CDA heeft gemaakt. “Daar zijn het niet allemaal grijze muizen of mensen die uit het publieke gedoe komen.”



Alsof ze nog niet genoeg gemopperd heeft, komt Geeraedts met nog een opvallende constatering. “Ik vind het heel merkwaardig dat politici die in het parlement het woord deden voor portefeuille x ineens minister of staatssecretaris op vakgebied y kunnen worden. Met andere woorden: het lijkt erop dat het helemaal niet belangrijk is of je er ook iets van afweet. Dat kan er bij mij niet in! Zo houdt het systeem zich in stand en dat vind ik heel slecht.” Motto van het kabinetsakkoord is zoals bekend ‘Vertrouwen in de toekomst.’



Eerste beëdiging door vorst

Toch viel er op deze, ondanks alle kritiek, heuglijke dag een primeur op te tekenen: het is de eerste beëdiging van een kabinet door een vorst. Rutte II werd nog door Beatrix, de moeder van Willem-Alexander, gedaan.