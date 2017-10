Martin Perez (29) maakt debuut in eredivisie

HELMOND - Martin Perez maakt zaterdag zijn debuut in de eredivisie. Niet als voetballer, maar als scheidsrechter. Na vier jaar Jupiler League maakt de arbiter uit Helmond nu de overstap naar het hoogste niveau in Nederland.

"Dit is een mooie ervaring", zegt Perez in aanloop naar Heracles Almelo-VVV. "Na vier jaar Jupiler League is dit een mooie volgende stap."



Dinsdagochtend kreeg hij een telefoontje van scheidsrechterbaas Dick van Egmond. "Hij gaf aan dat ik het zelf verdiend had, dat ze geen cadeautjes geven. Nu is het aan mezelf om me te bewijzen."



Ervaring

De afgelopen vier jaar floot Perez 55 wedstrijden op het tweede niveau in Nederland. Daarnaast was hij wel actief bij duels in de eredivisie. "Bijna wekelijks was ik vierde official. Maar zelf op het veld staan is één van de mooiste dingen en daar werk je naar toe."



Tien jaar geleden begon Perez met fluiten, drie jaar later stopte hij met voetballen. "Je komt op een punt dat je moet kiezen. Ik heb gekozen voor fluiten", aldus Perez in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. Een goede keuze. Nu staat hij in de eredivisie, dat had hij als voetballer niet gehaald. "Nee, zeker niet."



Voorbeelden heeft Perez niet. "Bij topscheidsrechters haal ik er wel aspecten uit waar ik iets van kan leren. De non-verbale communicatie van Björn Kuipers. En Pieter Vink, die soms als een lul aan een wedstrijd begint. Hij kan een speler echt op zijn plek zetten. Daar kan ik iets van leren, ik ben wat vriendelijker."



'Mooi Brabants duo'

De rol van vierde official is tijdens Heracles Almelo-VVV voor Stan Teuben uit Aarle-Rixtel. "Een mooi duo dat vanuit Brabant naar Almelo mag gaan."



