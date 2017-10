Rechter: agent die dienstwapen leegschoot op vluchtende verdachte krijgt voorwaardelijke taakstraf

BREDA - De 27-jarige agent die drie jaar geleden in Oosterhout acht keer schoot op een vluchtende verdachte, is volgens de rechter schuldig aan poging tot doodslag. Hij krijgt een taakstraf opgelegd van 150 uur. Justitie had eerder voorgesteld de agent helemaal niet te straffen. De rechter in Breda was echter van mening dat geen straf opleggen een verkeerd signaal aan de samenleving zou zijn. De agent en zijn advocaat zijn teleurgesteld en overwegen in hoger beroep te gaan tegen de beslissing.

Twee weken geleden werd duidelijk dat het OM wel begreep dat de agent op de vluchtende verdachte schoot. Even daarvoor zou die verdachte gas hebben gegeven toen de politieman voor zijn auto stond. Nadat er op hem in werd gereden, vuurde de agent acht kogels af. En dat was wél teveel, vond justitie. Zo ontstond een bijzondere situatie waarin het OM de agent schuldig acht aan doodslag, maar tegelijkertijd ook vindt dat er geen straf hoeft te worden opgelegd.



'Agenten zijn ook maar mensen'

De rechter zei donderdag dat de politieman de vluchtende verdachte niet wilde doden. Wél nam hij het risco hem te raken, door niet alleen op de banden te richten. Ondanks de angstige situatie, had de agent zich moeten beheersen. Volgens de rechter was het gevaar ook al geweken toen de agent begon te schieten. En dus krijgt de agent wél een straf opgelegd, al is die volledig voorwaardelijk.



De politieman was na het vonnis aangedaan, stelde zijn advocaat Frank Koningsveld. De raadsman liet weten dat hij en zijn cliënt overwegen in hoger beroep te gaan. De rechter gaat er volgens Koningsveld ten onrechte vanuit dat de agent een weloverwogen beslissing kon nemen. Nadat er op hem in werd gereden, moest de agent in een split second handelen. De advocaat: "Het zijn ook maar mensen."



LEES OOK: wanneer mag een agent eigenlijk schieten



Ook straf voor man die op agent inreed

De andere hoofdpersoon in het wildwestverhaal dat zich op 25 november 2014 afspeelde, stond twee weken geleden ook al voor de rechter. Tegen hem werd toen wel een celstraf geëist van ruim vier maanden.



Justitie ging in zijn geval voor poging tot doodslag. De rechter ging donderdag niet verder dan te zeggen dat het om poging tot zware mishandeling ging. De snelheid waarmee gereden werd, speelde mee bij dat oordeel. Ook speelde mee dat de 26-jarige man zelf vervolgens beschoten werd door de agent.De rechter besloot tot vier maanden cel waarvan 110 dagen voorwaardelijk. In de praktijk betekent dit dat de man niet meer naar de gevangenis hoeft, omdat hij al in voorarrest heeft gezeten.